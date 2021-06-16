Кучеров признан лучшим игроком матча с "Айлендерс"

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Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своей площадке обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" во втором матче серии полуфинала Кубка Стэнли, сообщает "Р-Спорт". Игра закончилась со счетом 4:2.

Лучшим игроком встречи признали российского форварда "молний" Никиту Кучерова. Он записал на свой счет три результативные передачи.

Второй звездой матча стал российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский. Он отразил 24 броска из 26. Третьей звездой назвали игрока "Тампы" Виктора Хедмана, отметившегося голом и ассистом.

Счет в серии до четырех побед стал равным – 1:1. Следующий матч состоится 18 июня в Нью-Йорке.

Ранее сборная России потеряла вторую позицию в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). На прошедшем чемпионате мира сборная уступила в четвертьфинале команде Канады.

В свою очередь, в полуфинальном матче команда Канады оказалась сильнее США. Позднее в финальном матче сборная Канады обыграла команду Финляндии. Игра прошла в Риге. Матч завершился в овертайме со счетом 3:2 в пользу канадцев.

Таким образом, в рейтинге IIHF сборная Финляндии поднялась на второе место, опередив команду России. При этом лидером списка осталась команда Канады.