Сборная России уступила канадцам в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Российские хоккеисты в овертайме проиграли сборной Канады в матче четвертьфинала чемпионата мира в Риге.

Игра завершилась со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). В составе россиян шайбой отметился Евгений Тимкин (35-я минута). У канадцев шайбы забросили Адам Хенрик (46), сравнявший счет, и Эндрю Манжипан (63).

Таким образом, сборная России завершила свое выступление на первенстве, а команда Канады сыграет в полуфинале.

На групповом этапе сборная России заняла первое место в группе A. В активе российской команды 17 очков, набранных в 7 встречах.