Сборная России по хоккею сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Хоккейная сборная России сыграет с командой Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира.
Матч пройдет в четверг, 3 июня. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.
В этот же день пройдут остальные четвертьфиналы турнира. В 16:15 начнутся игры Швейцария – Германия и США – Словакия. Кроме того, параллельно с матчем Россия – Канада пройдет встреча Финляндия – Чехия.
На групповом этапе сборная России заняла первое место в группе A. В активе российской команды 17 очков, набранных в 7 встречах.
В свою очередь, Канада заняла 4 место в группе B, получив 10 баллов. В заключительном матче на групповом этапе канадцы проиграли по буллитам команде Финляндии. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу финнов.
В основное время шайбы забросили канадцы Брендон Пирри (2-я минута) и Макс Комтуа (29-я минута). У финнов отличился Артту Руотсалайнен, ставший автором победного броска в серии буллитов.
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