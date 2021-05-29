Болельщиков пустят на трибуны на матчах ЧМ по хоккею в Риге

15:32
Фото: ТАСС/ТАСС/AP Photo/Sergei Grits
Зрители смогут посетить матчи чемпионата мира по хоккею в Риге, начиная с 1 июня. Об этом сообщает "Интерфакс".
Побывать на играх смогут и иностранные болельщики. При этом приобрести билеты смогут только те из них, кто приехал из эпидемиологически безопасных стран.
"Билеты смогут приобрести только болельщики из тех стран, по прибытии из которых в Латвию не требуется самоизоляция, при условии, что мы сможем удостовериться в том, что у них имеется действительный ковид-сертификат", – заявил член правления организатора ЧМ ООО "Hokeja akadmija" Эдгар Бунцис.
На данный момент в число подобных стран из участников ЧМ входят Великобритания и Финляндия.
На игры допустят как людей, которые сделали прививку не менее 14 дней от даты игры. В случае вакцинации "AstraZeneca" должно пройти 22-90 дней после первой прививки, и зритель может сразу присутствовать на матче после введения второй дозы этой вакцины. Также доступ на игры откроют для переболевших.
Важно, что болельщиков обяжут использовать маски не только на аренах ЧМ, но и вне их помещений.
Стоимость билетов на последние матчи группового этапа обойдутся в 110 евро. Самая дорогая категория билетов – на финал. За них придется заплатить 340 евро.
В последнем на данный момент матче на турнире сборная России переиграла команду из Дании. В следующей игре национальная дружина сыграет против сборной Швейцарии.
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