Россия обыграла Данию на чемпионате мира по хоккею в Риге

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Хоккеисты сборной России одержали победу в матче против Дании на чемпионате мира в Риге.

Встреча состоялась на групповом этапе турнира и завершилась со счетом 3:0 в пользу российской команды. В составе сборной России отличились Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков.

На данный момент национальная команда одержала три победы в четырех матчах первенства. В активе сборной России насчитывается 9 очков, в результате она вернулась на первое место в группе.

Единственное поражение на турнире национальная команда потерпела в игре против сборной Словакии. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу соперника. За россиян единственную шайбу провел Александр Барабанов.