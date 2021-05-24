Тренер назвал причины поражения сборной России в матче со Словакией

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Главный тренер сборной России Валерий Брагин считает, что поражение команде Словакии станет хорошим уроком для российских хоккеистов. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.
"Противник только за счет хорошей самоотдачи сумел выиграть. Теперь мы знаем, что без полной самоотдачи на этом турнире никого не обыграть", – сказал тренер.
Брагин добавил, что российские хоккеисты пытались переломить ход игры отрезками, но у них этого не получилось.
Ранее стало известно, что сборная России по хоккею впервые проиграла в матче предварительного этапа чемпионата мира в Риге. Национальная команда уступила сборной Словакии. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу последних.
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