Песков рассказал, что Путин иногда уделяет минуту времени на ЧМ по хоккею

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Рабочий график Владимира Путина не позволяет ему внимательно следить за выступлением сборной России на чемпионате мира по хоккею в Риге, однако иногда президент выделяет минуту на просмотр матчей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Что касается президента, убежден, что если речь идет о каком-то позднем времени, может быть, он какую-то минуту использует, чтобы глянуть на то, что происходит на экране во время игр. А так, конечно, не имеет возможности. Я только что вам рассказывал про сегодняшний график президента – тут не до хоккея", – пояснил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля отметил, что выступление российской команды можно будет оценить исходя из тех результатов, которых она достигнет по итогам соревнований.
"Оценивать игру сборной нужно по результатам, медалям. В спорте все достаточно просто – или ты выигрываешь, или ты проигрываешь", – сказал Песков.
Как сообщалось, Путин проводит текущую неделю в Сочи. В повестке президента значится встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также ряд совещаний с руководством Вооруженных сил и по экономическим вопросам.
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