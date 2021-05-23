Путин встретится с Лукашенко на следующей неделе

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин на следующей неделе в Сочи проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает канал "Россия 1".

Отмечается, что российский лидер проведет в Сочи всю неделю, в течение которой также проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Кроме того, Путин проведет ряд совещаний с руководством Вооруженных сил и совещание по экономическим вопросам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке к проведению встречи Путина и Лукашенко. Он отметил, что в рамках комплекса двусторонних отношений будет рассмотрено и дальнейшее развитие интеграционных процессов.

Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии прошла 22 апреля в Москве.