Песков назвал условие, при котором Путин обсудит с Зеленским Крым

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Диалог Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на предмет Крыма может состояться в контексте приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества – а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, – если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов", – отметил Песков.

Он добавил, что обсуждения чего-то другого, а не того, что Крым – это регион РФ, быть не может.

"В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление - говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление! Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место", – подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказал, что контакты по подготовке гипотетической встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, но сроки не определены.

В конце апреля президент России предложил украинскому лидеру встретиться в любое время в Москве, чтобы обсудить двусторонние отношения. До этого Зеленский приглашал Путина в Донбасс, а после заявил о готовности встретиться в любом месте.

При этом украинская сторона отказывается от поездки в Москву, объясняя это тем, что нельзя во время войны ехать в "страну-агрессор" и встречаться с ее представителем.

