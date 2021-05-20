Зеленский не стал давать характеристику Путину

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Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать характеристику российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению украинского лидера, неосторожными словами он может увеличить возможность эскалации.
"У меня нет времени думать о президенте РФ Владимире Путине. Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны", – пояснил он.
Он также заявил, что приоритетом для него является окончание военных действий на территории Донбасса, а для этого ему не стоит высказывать свои мысли по поводу президента РФ.
Ранее стало известно, что власти Украины планируют предложить провести в стране референдум о путях решения конфликта в Донбассе. Зеленский рассказал сразу о нескольких планах о прекращении войны и возвращении "временно оккупированных территорий".
Политик также уточнил, что ко всенародному голосованию могут прибегнуть в случае, если не сработают другие варианты.
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