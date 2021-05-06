Зеленский на встрече с Блинкеном пошутил про русских

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Во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Украины Владимир Зеленский пошутил про русских.

В ходе своего выступления украинский лидер обратился к иностранной журналистке и спросил, поняла ли она его слова. Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод.

"Русский перевод? Они здесь. Они везде", – отметил Зеленский.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон противостоит действиям России "по дестабилизации" Украины.

Он также добавил, что Штаты изучают возможность активизации взаимодействия с Киевом в сфере безопасности и оказания ему помощи.