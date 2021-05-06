Блинкен заявил, что США противостоят "дестабилизации" Россией Украины

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky, Pool

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон противостоит действиям России "по дестабилизации" Украины.

Он также добавил, что Штаты изучают возможность активизации взаимодействия с Киевом в сфере безопасности и оказания ему помощи.

"Мы активно рассматриваем возможность повышения уровня сотрудничества и помощи Украине в плане безопасности", – сказал Блинкен.

Ранее Блинкен заявил о необходимости добиваться от России соблюдения международных обязательств.

Глава Госдепа написал в Twitter, что для этого следует "привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс пояснил, что речь идет о Минских соглашениях и ситуации на востоке Украины.

В Госдепартаменте США ранее подчеркнули, что считают Минские соглашения основой дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины.

В то же время глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина не исключает своего отказа от продолжения минских переговоров.

Договор предполагает запрет ведения огня, размещение вооружения, наступательных действий, он должен действовать до полного урегулирования конфликта.