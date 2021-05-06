Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал возможность встречи с лидером США Джо Байденом с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном.

"Я пригласил президента США с официальным визитом приехать на Украину в этот год – год 30-летия нашей независимости. Приглашение от нашей страны президент США получил, я верю в то, что эта встреча будет, она важная для обеих наших стран", – передает слова Зеленского РИА Новости.

По словам Блинкена, американский президент сможет посетить Украину, как только будет возможность.

"Я благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену. Мы найдем соответствующее время, когда мы сможем приехать на Украину и провести здесь время", – пояснил он.

Ранее Зеленский обратился к Байдену с просьбой помочь в вопросе сдерживания России.

Украинский президент заявил, что США являются хорошими друзьями Украины. При этом Зеленский выразил мнение, что Байден должен делать больше для противостояния России и завершения конфликта в Донбассе.