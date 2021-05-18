Песков сообщил о готовящейся встрече Путина и Лукашенко в конце мая

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Михаил Климентьев
В настоящее время идет подготовка к проведению встречи Владимира Путина и его коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится, правительство работает по исполнению ранее данных поручений главами государств по результатам предыдущего общения", – приводит слова Пескова RT.
Он также отметил, что в рамках комплекса двусторонних отношений будет рассмотрено и дальнейшее развитие интеграционных процессов.
Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии прошла 22 апреля в Москве.
Президенты обсудили развитие в рамках Союзного государства, общие вопросы безопасности и обороны, а также восстановление транспортного сообщения между странами.
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