Гала-матч Ночной хоккейной лиги завершился победой команды Путина

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Гала-матч Ночной хоккейной лиги в Сочи завершился со счетом 13:9 в пользу команды "Легенды хоккея", игроком которой является Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

8 шайб в ворота противника забросил сам президент, первую – уже на 29-й секунде с подачи Павла Буре. Глава государства также отметился одной результативной передачей.

Помимо президента в матче приняли участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, известные российские хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов, Алексей Морозов и другие.

Гостем поединка, который прошел при зрителях в сочинском ледовом дворце "Большой", стал президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.

Прошлый матч Ночной хоккейной лиги Путин провел на катке на Красной площади в декабре 2019 года. В команде президента были Сергей Шойгу, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие.

Ночная хоккейная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента и ветеранов отечественного хоккея. Задача организации – популяризация хоккея в стране, а также проведение соревнований, участвовать в которых могли бы широкие слои населения.