Гала-матч Ночной хоккейной лиги завершился победой команды Путина

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Гала-матч Ночной хоккейной лиги в Сочи завершился со счетом 13:9 в пользу команды "Легенды хоккея", игроком которой является Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
8 шайб в ворота противника забросил сам президент, первую – уже на 29-й секунде с подачи Павла Буре. Глава государства также отметился одной результативной передачей.
Помимо президента в матче приняли участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, известные российские хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов, Алексей Морозов и другие.
Гостем поединка, который прошел при зрителях в сочинском ледовом дворце "Большой", стал президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.
Прошлый матч Ночной хоккейной лиги Путин провел на катке на Красной площади в декабре 2019 года. В команде президента были Сергей Шойгу, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие.
Ночная хоккейная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента и ветеранов отечественного хоккея. Задача организации – популяризация хоккея в стране, а также проведение соревнований, участвовать в которых могли бы широкие слои населения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: