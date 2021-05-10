Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги

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Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер вышел на лед в красном свитере под традиционным для него в таких матчах номером 11.

Прошлый матч Ночной хоккейной лиги Путин провел на катке на Красной площади в декабре 2019 года. Он также играл под 11-м номером. В команде президента были Сергей Шойгу, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие.

Ночная хоккейная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента и ветеранов отечественного хоккея. Задача организации – популяризация хоккея в стране, а также проведение соревнований, участвовать в которых могли бы широкие слои населения.