Путин поздравил участников 10-й "Ночной хоккейной лиги"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил участников финального этапа 10-го юбилейного Всероссийского фестиваля "Ночной хоккейной лиги". Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

"Важно, что год от года Ночная лига растет и крепнет. <...> Она превратилась в настоящую команду единомышленников, увлеченных, творческих, сильных духом людей, которые всегда открыты для свежих идей и амбициозных инициатив", – сказал президент.

Он также напомнил, что Россия известна множеством выдающихся хоккеистов и тренеров. Некоторые из них 10 лет назад основали "Ночную хоккейную лигу", благодаря которой Россия выступила в роли "законодательница мод в этом зрелищном, увлекательном виде спорта", заметил глава государства. Кроме того, он охарактеризовал Лигу как важный бренд современной России, который объединяет миллионы человек в массовое спортивное движение.

"Желаю вам захватывающих матчей, честной борьбы и самых незабываемых впечатлений, а Ночной хоккейной лиге – движения только вперед", – подытожил президент.

Ранее Владимир Путин поздравил с наступающим праздником ветеранов. Глава государства назвал День Победы "самым главным, святым праздником".

