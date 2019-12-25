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Спорт

25 декабря, 23:32

Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади

власть спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин в составе одной из двух команд принимает участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги. Встреча стартовала в среду вечером на катке на Красной площади. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что президент России традиционно играет под 11-м номером. За его команду в форме красного цвета выступают глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, а также легенды отечественного хоккея. Среди них – Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие.

Команда соперников имеет комплект формы белого цвета. В ее состав вошли тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, а также подмосковный губернатор Андрей Воробьев и другие.

Похожий товарищеский хоккейный матч на Красной площади с участием главы РФ был проведен в прошлом году. Тогда встреча состоялась 29 декабря.

Ранее Владимир Путин принял участие в хоккейном матче вместе с Александром Лукашенко. Отмечалось, что лидеры двух стран играли за одну команду.

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