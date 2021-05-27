Сборная Швейцарии по хоккею разгромила Словакию со счетом 8:1

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Сборная Швейцарии по хоккею одержала крупную победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира.

Прошедшая игра завершилась со счетом 8:1 в пользу команды из Швейцарии. Два игрока в этом матче оформили дубли – Ромен Леффель и Грегори Хофман. В составе Словакии отличился Михаил Криштоф.

Следующий матч сборная Швейцарии проведет с национальной командой России. У обеих команд по 9 очков после четырех матчей на турнире.

Накануне сборная России обыграла Данию со счетом 3:0. Примечательно, что единственное поражение на чемпионате мира по хоккею национальная команда РФ потерпела именно в матче со Словакией.

Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу словаков.