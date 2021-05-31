Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Сборная России досрочно обеспечила себе право выступить в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Риге, одержав победу над командой Швеции в серии буллитов.
Основное время матча завершилось с ничейным счетом – 2:2 (0:1, 0:0, 2:1). В составе россиян шайбами отметились Антон Слепышев (53-я минута) и Александр Барабанов (53), у шведов – Йеспер Фреден (9) и Виктор Олофссон (56). В овертайме шайб заброшено не было.
Победную шайбу в серии буллитов забросил нападающий Владимир Тарасенко, присоединившийся к команде после прилета из расположения Сент-Луиса.
Таким образом, российская сборная набрала 14 очков и, возглавив группу А досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Сборная Швеции, набравшая 10 очков, покидает чемпионат.
Ранее стало известно, что с 1 июня на матчи чемпионата мира по хоккею в Риге могут пустить зрителей. Иностранцы смогут посетить игры только в том случае, если приедут из эпидемиологически безопасных государств.
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