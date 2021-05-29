Сборная России обыграла Швейцарию на ЧМ по хоккею в Риге

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Сборная России выиграла матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды. За сборную России отличились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский (на счету игрока дубль).

Таким образом, российские хоккеисты набрали 12 очков и возглавили турнирную таблицу группы, в то время как у Швейцарии осталось 9 очков. В следующем матче сборная РФ сыграет против шведов.

Ранее стало известно, что с 1 июня на матчи чемпионата мира по хоккею в Риге могут пустить зрителей. Иностранцы смогут посетить игры только в том случае, если приедут из эпидемиологически безопасных государств.