Несколько сборных на ЧМ в Риге могут снять флаги в знак солидарности с Белоруссией

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Несколько команд-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге выразили желание снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией, заявил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

Он подчеркнул, что политики используют спорт в своих целях и переносить за это ответственность на спортсменов было бы неправильно, передает латвийская телекомпания LSM.

Калвитис также подчеркнул, что поддержка белорусской оппозиции не должна быть связана с чемпионатом мира по хоккею.

Ранее стало известно, что вместо государственного флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Риге подняли бело-красно-белый, используемый оппозицией. Мэр города назвал это способом выразить солидарность белорусскому народу.

В Кремле этот инцидент назвали вопиющим событием. В Минске произошедшее расценили как попытку политизировать турнир и направили ноту протеста в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля.