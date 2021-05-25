В Кремле назвали вопиющим инцидент с заменой флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Риге

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Замена государственного флага Белоруссии на оппозиционный на чемпионате мира по хоккею в Риге – вопиющее событие. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее стало известно, что вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге подняли бело-красно-белый, который традиционно используется белорусской оппозицией. Мэр города Мартиньш Стакис пояснил, что это способ выразить солидарность белорусскому народу.
После произошедшего Минск направил ноту протеста в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Также белорусская сторона назвала это попыткой политизировать турнир.
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