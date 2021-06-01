Сборная Канады по хоккею уступила Финляндии в матче ЧМ

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Сборная Канады по хоккею по буллитам проиграла команде Финляндии в заключительном матче на групповом этапе чемпионата мира в Риге.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу финнов. В основное время шайбы забросили канадцы Брендон Пирри (2-я минута) и Макс Комтуа (29-я минута). У финнов отличился Артту Руотсалайнен, ставший автором победного броска в серии буллитов.

Финская сборная набрала 17 очков и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Канадцы (10 очков) впервые в своей истории могут не попасть в плей-офф.

Ранее стало известно, что с 1 июня на матчи чемпионата мира по хоккею в Риге могут пустить зрителей. Иностранцы смогут посетить игры только в том случае, если приедут из эпидемиологически безопасных государств.