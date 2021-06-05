Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею в Риге

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Канадские хоккеисты вышли в финал чемпионата мира по хоккею в Риге, одержав в полуфинале победу над сборной США.

Матч закончился после трех периодов со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Двумя шайбами в ворота американцев отметился Эндрю Манжипан (25-я и 41-я минуты), по одному точному броску у Брендона Пирри (3) и Джастина Дэнфорта (60).

В составе сборной США шайбы забросили Колин Блэкуэлл (18) и Саша Хмелевски (44).

Таким образом, сборная Канады стала первым финалистом мирового первенства. В решающей игре им предстоит встретиться с победителем полуфинального матча Финляндия – Германия, который состоится позднее в субботу, 5 июня.

Канадцы прошли в полуфинал, одержав победу над сборной России. Российские хоккеисты проиграли в овертайме со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Таким образом, сборная России завершила свое выступление на первенстве.