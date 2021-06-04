Песков рассказал о реакции Путина на поражение сборной РФ от канадцев

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Владимир Путин расстроился из-за окончания матча российской сборной по хоккею с командой Канады на чемпионате мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он добавил, что не знает, смотрел ли президент весь матч.

"Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились", – отметил Песков.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты в овертайме проиграли сборной Канады в матче четвертьфинала чемпионата мира в Риге. Игра завершилась со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

В составе россиян шайбой отметился Евгений Тимкин (35-я минута). У канадцев шайбы забросили Адам Хенрик (46), сравнявший счет, и Эндрю ММанджапане(63).

Таким образом, сборная России завершила свое выступление на первенстве, а команда Канады сыграет в полуфинале.