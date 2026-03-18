Погода в Москве будет теплее климатической нормы в мае и июне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В мае и июне температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 1–2 градуса. Об этом в телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в таком прогнозе сходятся все специалисты.

"В мае средняя температура воздуха ожидается на уровне 14–15 градусов, в июне – 17–19 градусов", – уточнила Позднякова.

Она добавила, что с одинаковой вероятностью в мае и июне дожди могут идти либо очень часто, либо очень редко.

"Скорее всего, количество осадков не будет значительно отличаться от нормы", – предположила синоптик.

По ее оценке, в столице в мае выпадет в среднем 62 миллиметра осадков, а в июне – 77 миллиметров.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные, 21–22 марта, в Москве ожидается примерно до 10 градусов днем. Ночью температура будет колебаться от минус 3 до 2 градусов. Несмотря на перепады температуры, осадков в течение недели не прогнозировалось.