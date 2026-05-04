Движение временно перекрыли в центре Москвы

Новости

04 мая, 10:13

Общество

Минтруд напомнил о сроках выплаты отпускных россиянам

Фото: depositphotos/Tiko0305

Отпускные россиянам нужно выплачивать как минимум за три дня до начала отдыха работника, сообщил Минтруд РФ на своей странице в MAX.

В министерстве уточнили, что в данный срок не включается день выплаты. Если день выплаты выпадает на выходной или праздник, то начальство должно перевести деньги заранее, то есть в последний рабочий день перед ними. Также отпускные могут выслать раньше или вместе с зарплатой.

Ранее в ГД заявили, что объединение майских праздников нецелесообразно, поскольку они состоят из двух разных событий – Первомая и Дня Победы. Парламентарии уточнили, что многие россияне по своему желанию и так объединяют праздники за счет отпускных дней.

Споры о длине новогодних и майских праздников ведутся уже давно, указали в ГД. В это же время большинство россиян привлекают именно длинные новогодние выходные, несмотря на то что часть граждан РФ в майские праздники может отправиться на дачу.

