В Госдуме назвали объединение майских праздников нецелесообразным

Объединение майских праздников нецелесообразно, поскольку они состоят из двух разных событий – Первомая и Дня Победы. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Как уже было отмечено в Общественной палате, многие россияне при желании объединяют эти два праздника за счет своих отпускных дней, поскольку закон позволяет делить отпуск при условии, что одна из его частей составляет не менее 14 календарных дней, а остальные можно делить даже по дням. С учетом изложенного полагаю, что необходимо объективно слушать Россию и россиян", – сказала она.

Парламентарий также указала, что это предложение не отличается новизной. Споры о длине новогодних и майских праздников ведутся уже давно, отметила Бессараб.

По ее мнению, большинство россиян привлекают именно длинные новогодние выходные, несмотря на то что часть граждан в майские праздники может отправиться на дачу. Однако депутат призвала учитывать то, что в северных регионах страны сажать растения еще рано, поэтому необходимо проявлять лояльность ко всем территориям.

Кроме того, новогодние каникулы помогают увеличить обороты малого и среднего бизнеса, а также поддерживают экономику населенных пунктов, которые предлагают россиянам локальные туристические маршруты.

"Также важно понимать, что в этот период экономика растет за счет покупки подарков и поездок к родственникам и это единственное время, когда школьные каникулы совпадают с выходными родителей", – добавила парламентарий.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1-е по 9-е число за счет январских выходных. По его мнению, весенний период гораздо больше подходит для сезонной активности и планирования семейного отпуска. Такой подход, как считает член ОП, позволит сделать систему праздничных дней более удобной для граждан.