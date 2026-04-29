В России предложили объединить майские праздники

Майские праздники необходимо объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его мнению, весенний период гораздо больше подходит для сезонной активности и планирования семейного отпуска. Он отметил, что многие россияне и так искусственно продлевают майские праздники с помощью отгулов и отпусков.

Для реализации инициативы Гриб предлагает не увеличивать общее количество нерабочих дней в году, а перераспределить их. В частности, он считает целесообразным позаимствовать три-четыре дня из январских праздников и перенести их на начало мая, завершая новогодний отдых к 7 января.

Такой подход, подчеркнул член ОП, позволит сделать систему праздничных дней более удобной для граждан.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к крупнейшим торговым сетям и отраслевым объединениям с просьбой не повышать цены на мясную продукцию в майские праздники. В службе напомнили о регулярном мониторинге цен на продукты питания, в том числе на мясные изделия.