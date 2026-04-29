Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
29 апреля, 03:41

Политика

В России предложили объединить майские праздники

Майские праздники необходимо объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его мнению, весенний период гораздо больше подходит для сезонной активности и планирования семейного отпуска. Он отметил, что многие россияне и так искусственно продлевают майские праздники с помощью отгулов и отпусков.

Для реализации инициативы Гриб предлагает не увеличивать общее количество нерабочих дней в году, а перераспределить их. В частности, он считает целесообразным позаимствовать три-четыре дня из январских праздников и перенести их на начало мая, завершая новогодний отдых к 7 января.

Такой подход, подчеркнул член ОП, позволит сделать систему праздничных дней более удобной для граждан.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к крупнейшим торговым сетям и отраслевым объединениям с просьбой не повышать цены на мясную продукцию в майские праздники. В службе напомнили о регулярном мониторинге цен на продукты питания, в том числе на мясные изделия.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика