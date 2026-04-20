20 апреля, 12:01

Экономика

ФАС призвала ретейлеров не повышать цены на мясную продукцию в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к крупнейшим торговым сетям и отраслевым объединениям с предупреждением о необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования в период сезонного увеличения спроса перед майскими праздниками. Это следует из заявления пресс-службы ведомства.

В Службе напомнили о регулярном мониторинге цен на продукты питания, включая мясные изделия. В течение года стоимость этих товаров может изменяться под влиянием сезонных факторов, одним из которых является рост спроса в праздничные дни.

"В связи с этим антимонопольное ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни", – говорится в сообщении.

В ФАС обратили внимание на важность строгого соблюдения антимонопольного законодательства, предупредив о соответствующих мерах при выявлении признаков недобросовестных действий. Вместе с тем служба рекомендовала торговым сетям оперативно передавать конечным потребителям информацию о снижении отпускных цен на указанные товары со стороны поставщиков.

Ранее стало известно о резком падении стоимости красной икры. В первом квартале 2026 года средняя розничная цена одного килограмма икры лососевых рыб составила 9 387 рублей.

В то же время икра горбуши подешевела на 14% – до 9 100 рублей за килограмм, что на 1,8% ниже показателя прошлого года. Снижение цен объясняется ростом предложения, поскольку производство увеличилось более чем на 60%, а вылов лососевых восстановился после слабого сезона.

