Красная икра резко подешевела в России

В России резко подешевела красная икра. В первом квартале 2026 года средняя розничная цена одного килограмма икры лососевых рыб составила 9 387 рублей, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Рыбный союз.

По его данным, икра горбуши подешевела на 14% – до 9 100 рублей за килограмм, что на 1,8% ниже показателя прошлого года.

Участники розничной торговли подтверждают эту тенденцию. В частности, в январе–марте 2023 года средняя стоимость икры снизилась на 15–18% по сравнению с 2022 годом.

В настоящее время минимальная цена банки икры весом 75 граммов составляет 435 рублей, а за 95 граммов придется заплатить 550 рублей. Однако, по сравнению с предыдущими ценами, снижение стоимости заметно.

Снижение цен на икру горбуши объясняется ростом предложения: производство увеличилось более чем на 60%, а вылов лососевых восстановился после слабого сезона. Рынок постепенно приходит в равновесие после периода дефицита и резкого скачка цен.

Сильнее всего в России за год подешевели рис, белокочанная капуста и картофель. Также в годовом выражении снизились цены на 16 из 25 социально значимых продуктов. Например, свекла подешевела на 28,6%.