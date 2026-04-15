15 апреля, 16:03

Экономика
АКОРТ: рис, белокочанная капуста и картофель в марте подешевели на 29–30%

В АКОРТ рассказали, какие продукты сильнее всего подешевели в марте

Минимальные цены на социально значимые продукты в России снизились в марте на 9,1%, сильнее всего за год подешевели рис, белокочанная капуста и картофель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Уточняется, что рис подешевел на 30,9%, капуста – на 29,8%, картофель – на 29,6%. Также в годовом выражении снизились цены на 16 из 25 социально значимых продуктов. Например, свекла подешевела на 28,6%, сливочное масло – на 22,9%, соль – на 22,2%. При этом молоко стало дешевле на 4,3%, а говядина – на 2%.

По сравнению с февралем цены на продукты снизились лишь на 0,4%. В топ по наибольшему снижению цены вошли репчатый лук (3,8%), говядина (3,7%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (3,7%), тушка цыпленка-бройлера (3,6%), яблоки (2,5%), свинина и сливочное масло (по 1,4%).

В это же время наценка крупных российских торговых сетей на эти продукты в марте упала до рекордных 1,6%. Еще в феврале она составляла 2,2%, а в марте 2025 года – 4,4%.

Ранее в ЦБ РФ заявляли, что экономику нельзя развивать за счет карманов граждан. Вместо этого необходимо наиболее эффективно использовать ресурсы для развития. Раздача "дешевых" денег же неминуемо приведет к росту инфляции, как уже было в 2024 году, указывали в регуляторе. Ключевым условием для роста экономики страны является эффективность.

