Маркетолог Новиков: цены на школьные товары вырастут к 1 сентября из-за инфляции

Цены на школьные товары к 1 сентября вырастут в России из-за продолжающейся нестабильности рынка и инфляции, предупредил в беседе с Москвой 24 маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков.

Резкого скачка цен, скорее всего, не произойдет, поскольку школьные принадлежности не являются сезонным товаром. Однако чтобы сэкономить, непортящуюся канцелярию и другие долговечные вещи сейчас стоит покупать заранее, посоветовал специалист.

Для закупок к школе эксперт рекомендовал обратить внимание на зарубежные маркетплейсы – с их помощью, по его словам, родителям удастся сэкономить до 70% расходов.

"А вот на товарах российского производства, таких как карандаши, разница в цене будет копеечной. В РФ есть хорошие бренды, но цена из-за малых объемов производства не такая конкурентоспособная, по сравнению с массовым производством в Азии", – отметил он.

Специалист объяснил, что приобретать вещи заранее имеет смысл в силу инфляции: откладывать деньги менее выгодно, чем брать товар по текущим ценам. При этом покупать все необходимое сразу не обязательно – это можно делать и постепенно, отметил Новиков.

Впрочем, все зависит от типа вещи. Родителям первоклассников, например, с покупкой одежды стоит повременить, поскольку дети быстро растут, а значит, купленные сейчас ботинки через пару месяцев могут оказаться малы.

В случае с рюкзаками все зависит от психологии ребенка: если он не выбирает сам и взрослые сами решают, какой персонаж будет изображен на ранце, то его можно приобрести заранее на зарубежном маркетплейсе. Там цена будет ниже, но доставка дольше.

"Но если любимые герои меняются каждые 2–3 месяца, с покупкой лучше повременить", – резюмировал собеседник.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что прием заявлений на поступление в первый класс начнется в школах не позднее 1 апреля и продлится до 5 сентября. Документы можно будет подать лично в учебное заведение либо направить почтой с уведомлением о вручении.

Первая волна подачи заявлений продлится до 30 июня. Второй этап состоится с 6 июля до 5 сентября. В ходе него документы на зачисление будут приниматься вне зависимости от места регистрации ребенка.

