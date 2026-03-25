25 марта, 12:22

Маркетолог Новиков: цены на школьные товары вырастут к 1 сентября из-за инфляции

Фото: 123RF.соm/liudmilachernetska

Цены на школьные товары к 1 сентября вырастут в России из-за продолжающейся нестабильности рынка и инфляции, предупредил в беседе с Москвой 24 маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков.

Резкого скачка цен, скорее всего, не произойдет, поскольку школьные принадлежности не являются сезонным товаром. Однако чтобы сэкономить, непортящуюся канцелярию и другие долговечные вещи сейчас стоит покупать заранее, посоветовал специалист.

Для закупок к школе эксперт рекомендовал обратить внимание на зарубежные маркетплейсы – с их помощью, по его словам, родителям удастся сэкономить до 70% расходов.

"А вот на товарах российского производства, таких как карандаши, разница в цене будет копеечной. В РФ есть хорошие бренды, но цена из-за малых объемов производства не такая конкурентоспособная, по сравнению с массовым производством в Азии", – отметил он.

Специалист объяснил, что приобретать вещи заранее имеет смысл в силу инфляции: откладывать деньги менее выгодно, чем брать товар по текущим ценам. При этом покупать все необходимое сразу не обязательно – это можно делать и постепенно, отметил Новиков.

Впрочем, все зависит от типа вещи. Родителям первоклассников, например, с покупкой одежды стоит повременить, поскольку дети быстро растут, а значит, купленные сейчас ботинки через пару месяцев могут оказаться малы.

В случае с рюкзаками все зависит от психологии ребенка: если он не выбирает сам и взрослые сами решают, какой персонаж будет изображен на ранце, то его можно приобрести заранее на зарубежном маркетплейсе. Там цена будет ниже, но доставка дольше.

"Но если любимые герои меняются каждые 2–3 месяца, с покупкой лучше повременить", – резюмировал собеседник.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что прием заявлений на поступление в первый класс начнется в школах не позднее 1 апреля и продлится до 5 сентября. Документы можно будет подать лично в учебное заведение либо направить почтой с уведомлением о вручении.

Первая волна подачи заявлений продлится до 30 июня. Второй этап состоится с 6 июля до 5 сентября. В ходе него документы на зачисление будут приниматься вне зависимости от места регистрации ребенка.

Запись детей в первый класс стартует в школах РФ с 1 апреля

Читайте также


экономикаэксклюзив

Главное

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

