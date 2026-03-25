Минпросвещения установило срок подачи документов для поступления в 1 класс

Прием заявлений на поступление в первый класс начнется в российских школах не позднее 1 апреля и продлится до 5 сентября. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минпросвещения РФ.

Документы можно будет подать лично в учебное заведение либо направить почтой с уведомлением о вручении. Кроме того, родители могут записать ребенка в школу на портале "Госуслуги" или на интегрированном с ним соответствующем региональном портале.

Сначала будут рассматриваться заявления семей, которые проживают на закрепленных за школой территориях, а также тех, кто имеет право на зачисление вне очереди или в приоритетном порядке.

Первая волна подачи заявлений продлится до 30 июня. Второй этап состоится с 6 июля до 5 сентября. В ходе него документы на зачисление будут приниматься вне зависимости от места регистрации ребенка.

Уведомление о зачислении поступит родителям в личный кабинет на "Госуслугах" и на указанный почтовый или электронный адрес, отметили в Минпросвещения.

По предварительной оценке ведомства, 1 сентября 2026 года в первый класс в России пойдут более 1,5 миллиона детей.

Ранее на портале "Госуслуги" стала доступна функция предварительного заполнения заявлений для записи детей в первый класс. Родители могут заранее создать черновик и отправить его сразу после старта приемной кампании. В момент открытия записи достаточно нажать кнопку отправки.