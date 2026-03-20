На "Госуслугах" открылись черновики заявлений для записи в 1-й класс

На портале "Госуслуги" стала доступна функция предварительного заполнения заявлений для записи детей в 1-й класс. Об этом сообщило Минцифры России в MAX.

Родители могут заранее создать черновик и отправить его сразу после старта приемной кампании. В момент открытия записи достаточно нажать кнопку отправки. Примечательно, что в ряде регионов и для льготных категорий предусмотрена автоматическая подача заявления.

Также пользователям с черновиком будет доступен таймер, который подскажет точное время начала приема документов.

Приемная кампания стартует в разные даты в зависимости от школы, но не позднее 1 апреля. До 30 июня принимаются заявления от семей, проживающих на закрепленной территории, а также от льготников.

С 6 июля по 5 сентября подать документы смогут все желающие при наличии свободных мест. Сервис доступен во всех регионах России, за исключением Москвы, Московской области и ДНР.

Ранее в "Московской электронной школе" (МЭШ) открыли доступ к ИИ-помощнику для подготовки к ЕГЭ. Теперь ученики 10–11-х классов смогут перейти из электронного дневника на образовательную платформу "Яндекс учебник" и воспользоваться "Репетитором AI" по математике и информатике.