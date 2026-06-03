Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:03

Мэр Москвы

Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один вражеский дрон, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

К месту падения фрагментов беспилотника уже прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее средства ПВО уничтожили еще один дрон на подлете к столице. Всего с вечера 2 июня в Московском регионе было сбито уже 22 беспилотника.

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим обслуживания рейсов. На момент публикации авиагавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика