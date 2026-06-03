Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один вражеский дрон, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

К месту падения фрагментов беспилотника уже прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее средства ПВО уничтожили еще один дрон на подлете к столице. Всего с вечера 2 июня в Московском регионе было сбито уже 22 беспилотника.

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим обслуживания рейсов. На момент публикации авиагавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.