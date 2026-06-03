Волочкова получила травму на первом выступлении после операции

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

На первом выступлении после операции по замене тазобедренного сустава балерина, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова получила травму. Она рассказала об этом в разговоре с "Пятым каналом".

Артистка объяснила, что перед репетицией очень нервничала, так как не была уверена, сможет ли танцевать вскоре после операции, и не знала, как поведет себя сустав. В итоге в ходе разогрева Волочкова ударила палец об штанкетную лестницу.

Балерина перенесла операцию на ногу в феврале 2026 года. По словам Волочковой, процедура была профессиональной необходимостью – у нее увеличилась кость, так как она уже 40 лет выступает на сцене в пуантах, несмотря на предупреждения врачей.

Операция прошла в Германии, ее стоимость составила почти 10 тысяч евро, то есть около 909 тысяч рублей. Однако у клиники, где лежала Волочкова, неоднозначная репутация. Местные жители говорили, что там путают анализы и не работает рентген.

Артистка, в свою очередь, назвала эту информацию бредом и подчеркнула, что выбрала самую дорогую клинику по советам знакомых. Кроме того, на следующий день после операции она "уже бегала", чем очень удивила медиков. Тем не менее врачи запретили балерине надевать пуанты и выступать на сцене, но она нарушала предписания, так как не может представить себя без танцев и репетиций.

