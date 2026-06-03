В Москве задержали мужчину, ранившего подростка из пневматики в Гольянове

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматического пистолета в районе Гольяново. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел вечером 2 июня на Амурской улице. По предварительным данным, неизвестный мужчина сделал замечание компании подростков, которые стояли у подъезда жилого дома. Затем между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина достал, предположительно, пневматический пистолет и выстрелил в голову одного из несовершеннолетних.

Пострадавший обратился за медпомощью, а незамедлительно прибывшие на место полицейские задержали 29-летнего подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Пистолет изъят и направлен на исследование. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ход доследственной проверки находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. По его данным, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее суд в Москве приговорил к двум годам воспитательной колонии подростка, который четырежды выстрелил из пневматического пистолета в сотрудника транспортной безопасности на станции Матвеевская МЦД-4. Также он дважды выстрелил в стекло двери, ведущей на пассажирскую платформу. Ущерб от действий молодого человека превысил 40 тысяч рублей.

