Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 10:34

Происшествия

В Москве подросток получил два года колонии за стрельбу на станции МЦД

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Суд в Москве приговорил к двум годам воспитательной колонии подростка, который выстрелил из пневматического пистолета в сотрудника транспортной безопасности на станции Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в вестибюле станции Матвеевская МЦД-4. Несовершеннолетний, чей возраст не уточняется, четырежды выстрелил в инспектора подразделения транспортной безопасности РЖД, в результате чего последний получил травмы. Также он дважды выстрелил в стекло двери, ведущей на пассажирскую платформу.

Отмечается, что ущерб от действий молодого человека превысил 40 тысяч рублей. Его признали виновным по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия").

Ранее суд вынес приговор трем жителям Ивановской области 2003, 2006 и 2009 годов рождения, которые подожгли вышки сотовой связи. Выяснилось, что они совершили террористический акт по заданию куратора с Украины, за это им обещали денежное вознаграждение.

Читайте также


судыпроисшествиягород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика