24 мая, 16:32

Происшествия

В Подмосковье после драки со стрельбой пострадали два подростка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два подростка получили травмы в результате конфликт со стрельбой между группой молодых людей и мужчиной в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел вечером 23 мая. По данным ведомства, местный житель 1992 года рождения поругался с тремя молодыми людьми, которые находились в нетрезвом состоянии. Один из юношей стал угрожать мужчине ножом, из-за чего последний достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

После этого молодые люди скрылись с места происшествия. Однако спустя время двое парней вернулись с пневматическим ружьем и решили продолжить конфликт. Они направили оружие в сторону мужчины, после чего повалили его на землю.

В ответ мужчина несколько раз выстрелил в сторону нападавших. В результате молодые люди 2008 и 2010 годов рождения были доставлены в больницу с травмами. Злоумышленника привезли в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Оружие изъято.

Сейчас правоохранители, следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства случившегося. В ГСУ СК по Подмосковью уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения подростка его сверстниками в Алтайском крае. Из соцсетей следует, что мальчика в селе Власиха избили несовершеннолетние якобы по заказу другого подростка.

Мать пострадавшего обратилась после случившегося в полицию. Однако затем семье потерпевшего стали угрожать, чтобы они забрали свое заявление. В настоящее время проводится проверка.

Два уголовных дела после избиения пенсионера подростками возбудили в Лыткарине

