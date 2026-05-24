Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Алтайском крае в связи с избиением подростка

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения подростка его сверстниками в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Из соцсетей следует, что мальчика в селе Власиха избили несовершеннолетние якобы по заказу другого подростка. Мать пострадавшего обратилась после случившегося в полицию. Однако затем семье потерпевшего стали угрожать, чтобы они забрали свое заявление.

Однако в настоящее время региональный главк МВД России проводит проверку по заявлению и примет меры реагирования. Кроме того, по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка, благодаря которой будут установлены причины случившегося.

