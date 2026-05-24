Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 12:05

Происшествия

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Алтайском крае в связи с избиением подростка

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения подростка его сверстниками в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Из соцсетей следует, что мальчика в селе Власиха избили несовершеннолетние якобы по заказу другого подростка. Мать пострадавшего обратилась после случившегося в полицию. Однако затем семье потерпевшего стали угрожать, чтобы они забрали свое заявление.

Однако в настоящее время региональный главк МВД России проводит проверку по заявлению и примет меры реагирования. Кроме того, по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка, благодаря которой будут установлены причины случившегося.

Ранее дело о покушении на убийство ребенка было возбуждено после нападения мужчины на семилетнюю девочку в подмосковном Наро-Фоминске. Инцидент произошел 14 мая. 21-летний молодой человек, находясь в деревне Николины Сады, нанес удары ножом в область лица незнакомому ребенку, а затем скрылся.

Прибывшие на место ЧП родители девочки вызвали скорую медпомощь, после чего пострадавшую госпитализировали. Следователям удалось задержать злоумышленника и доставить его в отдел. По данным СМИ, нападавший имеет психические расстройства и состоит на учете в ПНД.

Два уголовных дела после избиения пенсионера подростками возбудили в Лыткарине

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика