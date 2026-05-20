20 мая, 08:45

Происшествия

На Урале возбудили дело против детского тренера по боксу, избивавшего воспитанников

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Свердловской области возбудили уголовное дело об истязании против тренера по боксу из Каменска-Уральского, который избивал юных воспитанников. Информация о том, какие методы воспитания мужчина применяет к подопечным, распространилась в интернете, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ранее местные СМИ распространили кадры с тренировки, на которых видно, как мужчина бьет ребенка, в том числе ногой в спину. От ударов мальчик еле удерживается на ногах.

Сейчас правоохранители собирают доказательства, ведут опрос свидетелей и изымают документы в рамках следственных действий.

"Инциденту будет дана надлежащая правовая оценка", – сказано в сообщении.

Ранее учительницу в Архангельске признали виновной в истязании школьника и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию мальчика педагогом. Следствие установило, что с ноября 2024 года по март 2025 года женщина, являясь классным руководителем, систематически наносила побои 11-летнему ребенку, который нарушал дисциплину.

Плесецкий районный суд назначил учительнице наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Помимо этого, ей запрещено в течение 3 лет заниматься педагогической деятельностью. Суд также взыскал в пользу школьника 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

происшествия дети регионы

