Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 20:21

Происшествия

Дело возбуждено после истязания подростков в реабилитационном центре в Дедовске

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Дело возбуждено после истязания подростков в реабилитационном центре в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, в период с августа по ноябрь этого года злоумышленники, пытаясь извлечь незаконным путем выгоду, открыли в Дедовске реабилитационный центр. Там преступная группа удерживала 24 подростков, которые проходили реабилитацию от разных зависимостей.

Контракты на пребывание пациентов в этом центре подписывались с законными представителями несовершеннолетних. Им обещали, что с детьми будут работать психологи, но на деле воспитанников избивали и пытали.

В результате 23 ноября 16-летний подросток был доставлен в реанимацию в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него большое количество травм на голове, теле и конечностях, а также следы связываний в области запястий и ступней.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, об истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетних, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На данный момент обвинение предъявлено администратору реабилитационного центра, а также одному из постояльцев – 18-летней девушке, которая принимала участие в избиении и истязании детей. В настоящее время ведется розыск организаторов учреждения.

Администратор центра уже арестована. В отношении девушки мера пресечения будет избрана в среду, 26 ноября. Следователи и криминалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, а также собирать доказательства.

Ранее СМИ сообщили, что 20-летней постоялице социального дома "Обручевский" ампутировали кисти рук. По предварительным данным, девушка страдала от эпилепсии и аутоагрессии, из-за чего не раз пыталась причинить себе вред.

Во время одного из приступов сотрудники социального дома связали пострадавшую шерстяными колготками и оставили ее в таком положении на долгое время. У девушки началась гангрена, которая привела к ампутации кистей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования.

К делу также подключился департамент труда и соцзащиты населения Москвы, который назвал недопустимыми халатные действия сотрудников. В ведомстве пообещали, что все виновные в данной ситуации понесут наказание в рамках закона.

Читайте также


происшествия

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика