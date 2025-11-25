Дело возбуждено после истязания подростков в реабилитационном центре в Дедовске

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Дело возбуждено после истязания подростков в реабилитационном центре в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, в период с августа по ноябрь этого года злоумышленники, пытаясь извлечь незаконным путем выгоду, открыли в Дедовске реабилитационный центр. Там преступная группа удерживала 24 подростков, которые проходили реабилитацию от разных зависимостей.

Контракты на пребывание пациентов в этом центре подписывались с законными представителями несовершеннолетних. Им обещали, что с детьми будут работать психологи, но на деле воспитанников избивали и пытали.

В результате 23 ноября 16-летний подросток был доставлен в реанимацию в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него большое количество травм на голове, теле и конечностях, а также следы связываний в области запястий и ступней.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, об истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетних, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На данный момент обвинение предъявлено администратору реабилитационного центра, а также одному из постояльцев – 18-летней девушке, которая принимала участие в избиении и истязании детей. В настоящее время ведется розыск организаторов учреждения.

Администратор центра уже арестована. В отношении девушки мера пресечения будет избрана в среду, 26 ноября. Следователи и криминалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, а также собирать доказательства.

Ранее СМИ сообщили, что 20-летней постоялице социального дома "Обручевский" ампутировали кисти рук. По предварительным данным, девушка страдала от эпилепсии и аутоагрессии, из-за чего не раз пыталась причинить себе вред.

Во время одного из приступов сотрудники социального дома связали пострадавшую шерстяными колготками и оставили ее в таком положении на долгое время. У девушки началась гангрена, которая привела к ампутации кистей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования.

К делу также подключился департамент труда и соцзащиты населения Москвы, который назвал недопустимыми халатные действия сотрудников. В ведомстве пообещали, что все виновные в данной ситуации понесут наказание в рамках закона.

