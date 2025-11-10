Власти Москвы прокомментировали инцидент с ампутацией рук постоялицы соццентра

Фото: телеграм-канал Baza

Департамент труда и соцзащиты населения Москвы сотрудничает с правоохранителями после инцидента с постоялицей социального центра, которой ампутировали руки. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

В телеграм-каналах ранее распространились сведения о том, что 20-летней постоялице социального дома "Обручевский" ампутировали кисти рук. По предварительным данным, у девушки была диагностирована эпилепсия и аутоагрессия. По этой причине пациентка не раз пыталась нанести себе вред.

Уточнялось, что врачи применяли в отношении девушки медицинские методы фиксации. Однако в соцдоме постоялицу решили связать шерстяными колготками. В таком положении пациентка пролежала долгое время, из-за чего у нее началась гангрена. Поэтому, по данным из соцсетей, кисти пришлось ампутировать.

В свою очередь, в департаменте труда и соцзащиты населения Москвы назвали недопустимыми "халатные действия" сотрудников, которые привели к тяжким последствиям для здоровья девушки. В ведомстве пообещали, что все виновные в данной ситуации понесут наказание в рамках закона.

До этого в Бурятии медиков, удаливших пациентке почку, привлекли к дисциплинарной ответственности. Оказалось, что в республиканском онкологическом диспансере перепутали результаты анализов двух женщин. В результате одной из них по ошибке удалили здоровый орган.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Главному врачу медицинской организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Пациентке принесли извинения.

