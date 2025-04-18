Врачи в Таиланде отказались помогать россиянке в коме без предоплаты

Фото: 123RF/loft39studio

В таиландской клинике медики отказывали в помощи впавшей в кому россиянке, настаивая на предоплате лечения. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на подругу пострадавшей Анну Пояркову.

33-летняя жительница Екатеринбурга Дарья Толстухина, находившаяся в Таиланде с подругами, 15 апреля впала в кому незадолго до запланированного возвращения в Россию. После двух остановок сердца пациентку отвезли в отделение интенсивной терапии местной больницы, говорится в издании.

Медики отказались принять туристку, запросив за лечение 14,5 тысячи бат (около 30 тысяч рублей). У ее подруг было лишь 200 долларов (16,4 тысячи рублей), добавили в СМИ.

В результате Толстухина провела около 40 минут без медицинской помощи, что, по утверждению ее подруги, привело к потере драгоценного времени.

"Сказали: сначала оплата, потом помощь. Пока мы ехали на такси до отеля за деньгами, Даша просто лежала на каталке без помощи врачей," – возмутилась Пояркова.

Пояркова рассказала, что у Толстухиной сильный отек мозга. Родственники и друзья, собрав более 1,5 миллиона рублей, готовятся к транспортировке пациентки в Россию. Стоимость перевозки оценивается в 3–5 миллионов рублей, подчеркнули в издании.

Ранее сообщалось, что в Таиланде после трехдневного употребления алкоголя умер россиянин. Возлюбленная мужчины поделилась, что он не ездил на море и экскурсии, большую часть времени проводя в комнате.

Когда ему стало плохо, обращаться за медицинской помощью турист не стал. Он сказал, что медики в Таиланде "разводят на деньги".