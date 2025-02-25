Турист из России умер в Таиланде после трехдневного употребления алкоголя

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Гражданин России, отдыхавший на таиландском острове Пхукет, умер после трехдневного употребления спиртных напитков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на русскоязычное сообщество "Паттайя от А до Я" в социальных сетях Таиланда.

Как рассказала возлюбленная россиянина, в первые дни отдыха мужчина отказывался ездить на море и экскурсии, предпочитая находиться в номере отеля. Все это время он употреблял алкоголь, периодически спускаясь за ним в ближайший магазин. На третий день мужчине стало плохо, однако за помощью к врачам он обращаться не стал, заявив, что медики в Таиланде "разводят на деньги". Сожительница россиянина нашла его тело в ванной через час после того, как пара заснула.

Сообщается, что у россиян не было медицинской страховки, поскольку умерший не посчитал нужной ее оформлять. Деньги на кремацию мужчины и оформление документов его возлюбленной прислали друзья, так как средств у женщины не хватило.

В конце января россиянин погиб в таиландской Паттайе после наезда мотоцикла при переходе улицы, его жена попала в больницу с тяжелыми травмами. Семейная пара из России переходила Вторую улицу Джомтиена, когда в них врезался мотоцикл КТМ.