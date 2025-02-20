Туристка из России погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда

Фото: 123RF/mariusz_prusaczyk

Российская туристка выпала из поезда во время его движения на Шри-Ланке. В результате она погибла, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Коломбо Александр Ивин.

По его данным, россиянка была на острове в составе тургруппы.

Как указал ланкийский новостной портал Ada Derana, несчастный случай произошел, когда женщина попыталась сфотографироваться, высунувшись из вагона.

"На момент, когда ее привезли в больницу, была констатирована смерть", – цитирует консула ТАСС.

Как подчеркнул дипломат, диппредставительство оказывает содействие родственникам в оформлении и доставке тела погибшей на родину.

Ранее семейная пара из России переходила Вторую улицу Джомтиена в таиландской Паттайе, во время чего в них врезался мотоцикл. Как рассказал свидетель происшествия, он остановил свой автомобиль перед переходившими дорогу людьми и услышал сзади рев мотоцикла, после чего тот врезался в россиян на большой скорости. В результате мужчина погиб, а его жена попала в больницу.

