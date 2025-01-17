АТОР: водитель разбившегося на Шри-Ланке автобуса с россиянами мог уснуть за рулем

Фото: телеграм-канал "ACT-54 Black"

Причиной аварии автобуса с российскими туристами на Шри-Ланке мог стать его водитель, который, возможно, уснул за рулем. Об этом со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) передает телеканал "360".

Эта версия в данный момент проверяется, рассказал собеседник агентства. Он также уточнил, что все пострадавшие туристы из России сейчас находятся в больнице на первичном обследовании. Причем всех сопровождают представители компании-туроператора.

"Погибших нет. Все туристы были застрахованы", – добавили в АТОР.

О ДТП стало известно утром 17 января. Автобус, везущий туристов на экскурсию, столкнулся с грузовиком, перевозившим цемент, на Южном скоростном шоссе острова.

В результате ДТП травмы получили 19 россиян из 30 находившихся в машине, также погиб водитель автобуса. Однако госпитализация потребовалась 12 туристам. Их доставили в хирургическое отделение больницы Tangalle Base Hospital.

Из них двое находятся сейчас в тяжелом состоянии, сообщил глава пресс-службы посольства РФ Герман Федоров. В связи с произошедшим в субботу, 18 января, по поручению посла заведующий консульским отделом российского загранучреждения выедет в больницу, где находятся граждане РФ.