12 россиян госпитализированы после ДТП с автобусом на Шри-Ланке

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Двенадцать россиян госпитализированы в хирургическое отделение больницы Tangalle Base Hospital на Шри-Ланке после ДТП с автобусом, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу медучреждения.

По словам собеседника агентства, некоторые из них получили серьезные травмы, кто-то – небольшие.

Авария произошла на Южном скоростном шоссе острова утром 17 января. Автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим цемент. В результате погиб водитель автобуса, около 19 российских туристов получили ранения. При этом в момент аварии в автобусе находились около 30 россиян.

Еще одно ДТП с российскими туристами произошло в начале января в Таиланде. Инцидент случился на трассе по пути в город Паттайя.

Тогда 27 граждан РФ получили травмы и были отправлены в больницу. Водитель автобуса не справился с управлением перед пунктом оплаты на въезде на платный участок дороги и влетел в ограждение.